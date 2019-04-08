В честь Дня космонавтики на почте Тюмени ставят особые штемпели

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-08T13:51:56+03:00

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Художественные штемпели «День космонавтики» и «Посткроссинг» коллекционеры и любители посткроссинга могут поставить в Тюмени. Гашение почтовой продукции специальными оттисками организовано с 8 по 15 апреля в центральном отделении почтовой связи Тюмени (ул. Республики, 56).

Художественный штемпель «День космонавтики» был изготовлен по заказу Тюменского филиала Почты России в 2015 году. На нем изображена ракета, поднимающаяся к звездам, и номер почтового отделения, где будет производиться гашение «Тюмень 625000».

В киоске отделения можно также приобрести праздничные открытки или сувенирные наборы с видами Тюмени. Здесь представлен широкий ассортимент почтовой продукции местной тематики, сообщили в пресс-службе Тюменского филиала Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU