2019-04-08T13:31:33+03:00
Общество

На дорогах Тюменской области усиливают контроль за велосипедистами

Водителям двухколесного транспорта о правилах будут напоминать в соцсетях и по ТВ
Маргарита КАЛИНКИНА
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На дорогах Тюменской области усиливают контроль за велосипедистамиНа дорогах Тюменской области усиливают контроль за велосипедистамиФото: Ольга Крыльцова
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С началом велосезона в Тюменской области началась работа с юными велосипедистами и их родителями. В регионе стартовала социальная кампания #ВелоБезопасность. Автоинспекторы проводят занятия и напоминают о Правилах дорожного движения.

Самые распространенные нарушения водителей двухколесного транспорта - нарушение правил проезда перекрестков и проезд пешеходных переходов на велосипеде. В 2018 году в на дорогах региона произошло 104 ДТП с участием велосипедистов, два человека погибли, 102 получили травмы. Около двух третей из этих аварий произошло по вине велосипедистов.

В рамках #ВелоБезопасности автоинспекторы усилят контроль на дорогах, пройдут флешмобы «По переходу – пешком!», в местах продажи велосипедов будут распространяться памятки и листовки, а в социальных сетях и на телевидении будут крутить видеоролики о безопасности велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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