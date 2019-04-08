Клещи проснулись: от укусов кровососов уже пострадали тринадцать тюменцев

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-08T13:18:11+03:00

Только за выходные к медикам обратились девять человек

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Девять человек пострадали от укусов клещей в минувшие выходные. Солнечная погода располагала к отдыху на природе и горожане активно выезжали за город на пикники и дачи. Всего же с начала сезона с укусами кровососов к медикам обратились 13 человек. Причем первые жертвы были зафиксированы 4 и 5 апреля.

Всем пострадавшим рекомендуют сразу обращаться за медицинской помощью. Инфекции, передающиеся насекомым, очень опасны для здоровья, а энцефалит может привести к инвалидности, а то и смерти.

Медики предупреждают, что клещ может присосаться не только за городом, его могут с улицы принести на себе домашние животные или люди на одежде, цветках и других предметах. Заразиться клещевой инфекцией можно при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, а также при употреблении в пищу сырого молока от животных, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

По данным инфекционной больницы ежегодно с присасыванием клеща за помощью обращается около 4,5 тысяч человек. Так в 2018 было 4790 обращений, а годом ранее – 4028. В 2018 году у 40 человек поставлен диагноз «клещевой энцефалит», сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Как защититься от клещевых инфекций

Есть специфическая профилактика – это создание иммунитета к вирусу клещевого энцефалита путем вакцинации. Прививки можно поставить в поликлинике по месту жительства. Курс из двух уколов должен завершиться за 2 недели до наступления активности клещей.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и манжеты. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой, капюшоном.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь на природе должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или с помощью других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU