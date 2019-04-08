В Тюменской области растет производство мяса и молока

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-08T11:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года в Тюменской области продолжился рост производства основных видов продукции животноводства. Так, производство мяса по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возросло на 2,7% и составило почти 24 тысячи тонн, производство молока увеличилось на 6% до 79,8 тыс. тонн

Также в хозяйствах всех категорий возросло производство яиц на 7% до 254,3 млн штук, сообщает областной департамент экономики. Высокие темпы роста показателей обеспечили сельскохозяйственные организации области, нарастившие объемы производства мяса на 4,8% (до 18,4 тыс. тонн), молока – на 11,4% (до 56,2 тыс. тонн), яиц – на 7,3% (до 246,6 млн штук).

По данным областного департамента экономики, существенный прирост объемов производства молока достигнут в основном благодаря увеличению продуктивности дойного стада. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-феврале текущего года увеличился по сравнению с январем-февралем 2018 года на 8,4% и составил 1 167 кг.

- Тюменская область продолжит активную работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций в региональный агропромышленный комплекс. Мы готовы сотрудничать как с тюменскими агропредприятиями, так и с инвесторами из других регионов России, - отметил отмети глава региона Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что предприятиям агропромышленного комплекса необходимо развивать конечную переработку сельхозпродукции и повышать ее конкурентоспособность на внешних рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU