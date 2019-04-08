Психологи назвали главные проблемы тюменских пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-08T10:58:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Семейные конфликты и одиночество - основные проблемы, с которыми пожилые тюменцы обращаются к психологам. В регионе с марта работает телефон доверия для пожилых и на него поступило уже около ста звонков.

Консультируют граждан специалисты Областного геронтологического центра. В доверительной беседе они оказывают поддержку, помогают найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой, разобраться в причинах волнения и беспокойства.

Работа телефона организована в рамках регионального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография». Все звонки бесплатные и анонимные. Обратиться за советом и помощью могут не только пожилые люди, но и их родственники, отмечают в областном департаменте социального развития. Звонков ждут в будни с 8 до 16 часов по номеру: 8-800-201-41-41.

ИСТОЧНИК KP.RU