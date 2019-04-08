2019-04-08T10:52:11+03:00
Экономика

Свыше 350 свалок ликвидируют на территории Тюменской области

В этом году на эти цели из бюджета потратят 250 млн рублей
Марина Васильева
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Фото vk.com/clubonftyumenФото vk.com/clubonftyumen
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В 2019 году на ликвидацию несанкционированных свалок в Тюменской области планируется потратить 250 миллионов рублей. За счет средств регионального бюджета планируется убрать 357 стихийных мест складирования мусора.

О планах по ликвидации несанкционированных полигонов сброса твердо-коммунальных отходов губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на ежегодной конференция регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» в Тюменской области. Она прошла в Тюмени 5 апреля.

Губернатор отметил положительный опыт сотрудничества с организацией в вопросах экологического благополучия региона. Только за период 2017-2018 годов общественники получили от жителей области 197 сигналов о свалках, 67 мест несанкционированного складирования мусора в разных районах Тюмени было ликвидировано.

- Это работа будет вестись пока на территории области не останется ни одной свалки, - подчеркнул Александр Моор, добавив, что несанкционированные места складирования мусора — одна из главных угроз тюменской экологии.

В областные правительства пояснили, что в первую очередь планируется ликвидировать свалки в районах, где твердые коммунальные отходы должны поступать на мусоросортировочные заводы с 2019 и 2020 годов.

По новой системе обращения с ТКО, регоператор должен выяснить, кто является собственником земельного участка, на котором размещена свалка. Именно владелец будет ликвидировать стихийную свалку или возмещать затраты за это региональному оператору в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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