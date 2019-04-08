Курганец ответит перед судом за аферы с тюменским картофелем

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-08T10:16:46+03:00

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Курганского мошенника будут судить в Тюменской области. Мужчина еще в 2015 году обманом присвоил себе 280 тысяч рублей в результате аферы при оптовой продаже картофеля.

Мужчина увидел объявление о покупке овощей, позвонил в компанию и представился представителем овощной базы ООО «Ясень-Агро» в Ярковском районе. Он предложил партию более 20 тонн за 280 тысяч рублей и на предприятие был направлен грузовик. Когда на овощи были загружены в машину, водитель передал мошеннику деньги. После чего обманщик скрылся с мета, а автомобиль не смог выехать за ворота, его не выпустили, так как оплата на счет предприятия не поступила.

Сейчас по данному делу собрано достаточно доказательств вины курганца и прокуратура Ярковского района утвердила обвинение. Материалы переданы на рассмотрение в суд. За мошенничество в крупном размере (часть 3 ст. 159 УК РФ) обвиняемому грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU