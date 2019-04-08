2019-04-08T09:16:02+03:00
Происшествия

Думал, что успеет: в Тюменском районе под колесами тепловоза погиб молодой человек

Он переходил пути перед идущим грузовым поездом
Маргарита КАЛИНКИНА
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Думал. что успеет: в Тюменском районе под колесами тепловоза погиб молодой человекДумал. что успеет: в Тюменском районе под колесами тепловоза погиб молодой человекФото: Ольга Крыльцова
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Под колесами тепловоза в минувшие выходные погиб мужчина. Трагедия произошла на станции «Озеро Андреевское» в поселке Боровский Тюменского района в субботу, 6 апреля.

Молодой человек переходил железную дорогу прямо перед идущим грузовым поездом. Машинист тепловоза увидел пешехода, но быстро остановить тяжеловоз невозможно. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался.

На место аварии выезжала бригада скорой помощи, но врачи смогли лишь констатировать смерть человека. Личность погибшего установлена, это местный житель 28 лет.

По данному факту Уральским следственным комитетом на транспорте проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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