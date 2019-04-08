2019-04-08T08:58:58+03:00
Общество

Состояние малыша и школьницы, выпавших из окон в Тюмени, остается тяжелым

Врачи продолжают бороться за их жизни
Марина АНТОНОВА
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Состояние малыша и школьницы, выпавших из окон в Тюмени, остается тяжелымСостояние малыша и школьницы, выпавших из окон в Тюмени, остается тяжелымФото: Ольга Крыльцова
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Крайне тяжелым остается состояние 4-летнего малыша, который накануне, 7 апреля, выпал из окна высотного дома по улице Муравленко в Тюмени. Инцидент произошел во второй половине дня.

- Каретой скорой помощи мальчика доставили в Областную клиническую больницу №2. Врачи продолжают бороться за его жизнь, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние малыша оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В тяжелом состоянии остается и школьница, которая упала с 10 этажа в субботу, 6 апреля. Девочка с помощью приятелей-ровесников делала опасное селфи на улице Амурской, 4 и сорвалась вниз. Она упала сначала на железное крыльцо, а затем на асфальт и чудом осталась жива. Ей также оказывается вся медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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