На форуме "Семья" пятнадцать специалистов проведут индивидуальные консультации

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-08T08:31:35+03:00

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Обширная образовательная программа ждет участников IV Областного форума для родителей "Семья". Он состоится в ближайшее воскресенье, 14 апреля. Горожан ждут с 10 до 15 часов в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142).

В рамках форума откроются три образовательных секции для взрослых, 24 мастер-класса и 4 игровых зоны - для детей всех возрастов. Пройдут также шоу-программы, экологические и социальные акции, будет работать зона индивидуальных консультаций.

- Участие в форуме традиционно бесплатное, - рассказывает его организатор, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Но для удобства гостей форума мы вводим предварительную регистрацию, чтобы максимально удобно расположить игровые и образовательные площадки для посетителей всех возрастов.

В зоне индивидуальных консультаций на втором этаже будут работать пятнадцать специалистов, которые ответят на вопросы о здоровье детей, диетологии, грудном вскармливании, материнском капитале, льготах, семейном законодательстве. Расписание индивидуальных консультаций здесь.

- Впервые о форуме я услышала в марте 2016, когда Елена Кашкарова позвонила мне и спросила интересно ли мне быть частью этого проекта! Сомнений не было ни тогда, ни на следующей год, ни сейчас! У меня нет никакого другого интереса, кроме профессионального, и форум для меня стал неотъемлемой частью работы. Ведь, выбирая профессию "логопед", в первую очередь, мне было важно стать нужной, полезной, - рассказывает одна из консультантов площадки логопед Ольга Дедик. - Тем более, мой рабочий график настолько плотный, что я не могу принять всех, кто нуждается в моей консультации, а форум даёт мне и ребятишкам такую возможность! За 5 часов работы мне удается проконсультировать 30-35 семей. А это значит, что порядка 40 ребятишек получают шанс, их родители - вектор на правильное развитие. Ведь иногда важно лишь показать путь, дверь, через которую родителям нужно пройти вместе с ребенком.

Напоминаем, что участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться на него можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU