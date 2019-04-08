2019-04-08T08:31:35+03:00
Общество

На форуме "Семья" пятнадцать специалистов проведут индивидуальные консультации

Они расскажут о здоровье детей, материнском капитале, льготах и семейном законодательстве
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обширная образовательная программа ждет участников IV Областного форума для родителей "Семья". Он состоится в ближайшее воскресенье, 14 апреля. Горожан ждут с 10 до 15 часов в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142).

В рамках форума откроются три образовательных секции для взрослых, 24 мастер-класса и 4 игровых зоны - для детей всех возрастов. Пройдут также шоу-программы, экологические и социальные акции, будет работать зона индивидуальных консультаций.

- Участие в форуме традиционно бесплатное, - рассказывает его организатор, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Но для удобства гостей форума мы вводим предварительную регистрацию, чтобы максимально удобно расположить игровые и образовательные площадки для посетителей всех возрастов.

В зоне индивидуальных консультаций на втором этаже будут работать пятнадцать специалистов, которые ответят на вопросы о здоровье детей, диетологии, грудном вскармливании, материнском капитале, льготах, семейном законодательстве. Расписание индивидуальных консультаций здесь.

- Впервые о форуме я услышала в марте 2016, когда Елена Кашкарова позвонила мне и спросила интересно ли мне быть частью этого проекта! Сомнений не было ни тогда, ни на следующей год, ни сейчас! У меня нет никакого другого интереса, кроме профессионального, и форум для меня стал неотъемлемой частью работы. Ведь, выбирая профессию "логопед", в первую очередь, мне было важно стать нужной, полезной, - рассказывает одна из консультантов площадки логопед Ольга Дедик. - Тем более, мой рабочий график настолько плотный, что я не могу принять всех, кто нуждается в моей консультации, а форум даёт мне и ребятишкам такую возможность! За 5 часов работы мне удается проконсультировать 30-35 семей. А это значит, что порядка 40 ребятишек получают шанс, их родители - вектор на правильное развитие. Ведь иногда важно лишь показать путь, дверь, через которую родителям нужно пройти вместе с ребенком.

Напоминаем, что участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться на него можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Психологи назвали главные проблемы тюменских пенсионеров
Свыше 350 свалок ликвидируют на территории Тюменской области
Курганец ответит перед судом за аферы с тюменским картофелем
В Госавтоинспекции Тюмени новый начальник
Думал, что успеет: в Тюменском районе под колесами тепловоза погиб молодой человек
Состояние малыша и школьницы, выпавших из окон в Тюмени, остается тяжелым
При пожаре на улице Щербакова в Тюмени погиб мужчина
Система госзакупок в Тюменской области признана лучшей в России
Многоуровневая парковка на набережной Тюмени стала платной
В центре Тюмени 8 апреля отключат три светофора
Погода 8 апреля в Тюмени: очень тепло
В Тюмени четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
Армизонский пекарь за счет господдержки расширит производство
Куда обращаться тюменцам, если улицу затопили талые воды
В Тюмени будут снимать фильм по документальной драме «Острые камни»
Жители Викуловского района признаются в любви к родному краю
Самые дружные тюменские семьи примут участие в федеральном конкурсе
Уватский район перенимает белорусский опыт добычи и переработки торфа
Тюменские химики увеличили производство сырья для месторождений
Глава Тюменской области поздравил геологов с профессиональным праздником
Тюменским автомобилистам в апреле не советуют спешить «переобуваться»
Тюменские школьники стали лучшими финансистами страны
В Тюмени чудом выжила девочка, выпавшая с десятого этажа