При пожаре на улице Щербакова в Тюмени погиб мужчина
Сразу два пожара произошли ночью на улице Щербакова в Тюмени. Сначала вспыхнул вагон–бытовка, а затем нежилой деревянный дом. Один человек погиб.
Сообщение о возгорании вагончика размером 4х7 дежурному диспетчеру поступило в 2 часа 38 минут. Пожарные прибыли на место через 8 минут. Огонь был потушен уже в 2.53, но спасти строение не удалось, бытовка обгорела по всей площади. В ней было обнаружено тело мужчины. Пожарным удалось не дать пламени перекинуться на расположенный рядом цех.
На тушении работали четырнадцать человек личного состава, четыре единицы техники двух пожарно-спасательных частей. Уже известно, что причиной пожара стало, нарушение правил устройства и эксплуатации печи.
Второй пожар вспыхнул недалеко от первого в 3 часа ночи. Загорелся деревянный нежилой дом. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша и комната площадью 18 квадратных метров.
Ликвидировать пожар удалось за 13 минут. Его тушили девять человек и три машины. Пострадавших нет. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU