СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-08T08:33:46+03:00

При пожаре на улице Щербакова в Тюмени погиб мужчина Фото: Ольга Крыльцова

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Сразу два пожара произошли ночью на улице Щербакова в Тюмени. Сначала вспыхнул вагон–бытовка, а затем нежилой деревянный дом. Один человек погиб.

Сообщение о возгорании вагончика размером 4х7 дежурному диспетчеру поступило в 2 часа 38 минут. Пожарные прибыли на место через 8 минут. Огонь был потушен уже в 2.53, но спасти строение не удалось, бытовка обгорела по всей площади. В ней было обнаружено тело мужчины. Пожарным удалось не дать пламени перекинуться на расположенный рядом цех.

На тушении работали четырнадцать человек личного состава, четыре единицы техники двух пожарно-спасательных частей. Уже известно, что причиной пожара стало, нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Второй пожар вспыхнул недалеко от первого в 3 часа ночи. Загорелся деревянный нежилой дом. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша и комната площадью 18 квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось за 13 минут. Его тушили девять человек и три машины. Пострадавших нет. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU