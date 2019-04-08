2019-04-08T08:33:46+03:00
Происшествия

При пожаре на улице Щербакова в Тюмени погиб мужчина

Его тело нашли после тушения огня
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
При пожаре на улице Щербакова в Тюмени погиб мужчинаПри пожаре на улице Щербакова в Тюмени погиб мужчинаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Сразу два пожара произошли ночью на улице Щербакова в Тюмени. Сначала вспыхнул вагон–бытовка, а затем нежилой деревянный дом. Один человек погиб.

Сообщение о возгорании вагончика размером 4х7 дежурному диспетчеру поступило в 2 часа 38 минут. Пожарные прибыли на место через 8 минут. Огонь был потушен уже в 2.53, но спасти строение не удалось, бытовка обгорела по всей площади. В ней было обнаружено тело мужчины. Пожарным удалось не дать пламени перекинуться на расположенный рядом цех.

На тушении работали четырнадцать человек личного состава, четыре единицы техники двух пожарно-спасательных частей. Уже известно, что причиной пожара стало, нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Второй пожар вспыхнул недалеко от первого в 3 часа ночи. Загорелся деревянный нежилой дом. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша и комната площадью 18 квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось за 13 минут. Его тушили девять человек и три машины. Пострадавших нет. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Психологи назвали главные проблемы тюменских пенсионеров
Свыше 350 свалок ликвидируют на территории Тюменской области
Курганец ответит перед судом за аферы с тюменским картофелем
В Госавтоинспекции Тюмени новый начальник
Думал, что успеет: в Тюменском районе под колесами тепловоза погиб молодой человек
Состояние малыша и школьницы, выпавших из окон в Тюмени, остается тяжелым
На форуме "Семья" пятнадцать специалистов проведут индивидуальные консультации
Система госзакупок в Тюменской области признана лучшей в России
Многоуровневая парковка на набережной Тюмени стала платной
В центре Тюмени 8 апреля отключат три светофора
Погода 8 апреля в Тюмени: очень тепло
В Тюмени четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
Армизонский пекарь за счет господдержки расширит производство
Куда обращаться тюменцам, если улицу затопили талые воды
В Тюмени будут снимать фильм по документальной драме «Острые камни»
Жители Викуловского района признаются в любви к родному краю
Самые дружные тюменские семьи примут участие в федеральном конкурсе
Уватский район перенимает белорусский опыт добычи и переработки торфа
Тюменские химики увеличили производство сырья для месторождений
Глава Тюменской области поздравил геологов с профессиональным праздником
Тюменским автомобилистам в апреле не советуют спешить «переобуваться»
Тюменские школьники стали лучшими финансистами страны
В Тюмени чудом выжила девочка, выпавшая с десятого этажа