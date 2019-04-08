2019-04-08T07:02:07+03:00
Экономика

Система госзакупок в Тюменской области признана лучшей в России

Регион оказался лидером 2018 года по большинству показателей оценки работы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Система госзакупок в Тюменской области признана лучшей в России. Фото правительства Тюменской областиСистема госзакупок в Тюменской области признана лучшей в России. Фото правительства Тюменской области
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Система государственных и муниципальных закупок Тюменской области признана одной из лучших в России. Регион сразу по нескольким показателем стал лидером в Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем по итогам 2018 года. Результаты были объявлены на юбилейном XV Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки», который состоялся в Москве 3-5 апреля.

Так, первое место у Тюменской области по показателям: «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок», «Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами», «Исполнение контрактов», «Оценка организационной инфраструктуры муниципальных закупок». Регион также стал лучшим в новых номинациях - «Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами на муниципальном уровне», «Оценка осуществления закупочных процедур». По всем остальным показателям региону присвоен высший уровень эффективности.

Высокое положение области стало результатом постоянного совершенствования системы контрактных отношений, оптимизации и повышению эффективности государственных и муниципальных закупок, отметили в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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