Многоуровневая парковка на набережной Тюмени стала платной

СЕГОДНЯ 05:56 2019-04-08T06:06:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Многоуровневая парковка на набережной Тюмени с 8 апреля стала платной. Информация об этом размещена на самой набережной и на портале Парковки Тюмени. Стоимость стоянки такая же, как на других платных парковках в центре города - 40 рублей в час. Водители-инвалиды могут оставлять машины бесплатно.

О введении платы власти города начали говорить еще летом 2018 года. Бесплатные места в популярном месте отдыха горожан предприниматели стали использовать для нелегальной торговли напитков и еды. Теперь им будет не выгодно вести свой бизнес.

Платной также планируется сделать парковку у драмтеатра на площади 400-летия Тюмени. В целом же в городе создается единое парковочное пространство, которое будет организовано в пределах улиц Луначарского – Мельникайте, Герцена – Комсомольской.

Напомним, первая платная стоянка в городе появились в мае 2016 года. Она была оборудована возле администрации города. Тогда стоимость одного часа была установлена в 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU