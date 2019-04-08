2019-04-08T06:06:14+03:00
Авто

Многоуровневая парковка на набережной Тюмени стала платной

Первые 15 минут стоянки бесплатны
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Многоуровневая парковка на набережной Тюмени стала платнойМногоуровневая парковка на набережной Тюмени стала платнойФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Многоуровневая парковка на набережной Тюмени с 8 апреля стала платной. Информация об этом размещена на самой набережной и на портале Парковки Тюмени. Стоимость стоянки такая же, как на других платных парковках в центре города - 40 рублей в час. Водители-инвалиды могут оставлять машины бесплатно.

О введении платы власти города начали говорить еще летом 2018 года. Бесплатные места в популярном месте отдыха горожан предприниматели стали использовать для нелегальной торговли напитков и еды. Теперь им будет не выгодно вести свой бизнес.

Платной также планируется сделать парковку у драмтеатра на площади 400-летия Тюмени. В целом же в городе создается единое парковочное пространство, которое будет организовано в пределах улиц Луначарского – Мельникайте, Герцена – Комсомольской.

Напомним, первая платная стоянка в городе появились в мае 2016 года. Она была оборудована возле администрации города. Тогда стоимость одного часа была установлена в 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Система госзакупок в Тюменской области признана лучшей в России
В центре Тюмени 8 апреля отключат три светофора
Погода 8 апреля в Тюмени: очень тепло
В Тюмени четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки
Армизонский пекарь за счет господдержки расширит производство
Куда обращаться тюменцам, если улицу затопили талые воды
В Тюмени будут снимать фильм по документальной драме «Острые камни»
Жители Викуловского района признаются в любви к родному краю
Самые дружные тюменские семьи примут участие в федеральном конкурсе
Уватский район перенимает белорусский опыт добычи и переработки торфа
Тюменские химики увеличили производство сырья для месторождений
Глава Тюменской области поздравил геологов с профессиональным праздником
Тюменским автомобилистам в апреле не советуют спешить «переобуваться»
Тюменские школьники стали лучшими финансистами страны
В Тюмени чудом выжила девочка, выпавшая с десятого этажа