В центре Тюмени 8 апреля отключат три светофора

СЕГОДНЯ 05:20 2019-04-08T06:37:57+03:00

Они не будут работать до 17 часов

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Три светофора отключат сегодня на улице Рижской в Тюмени. Они не будут работать с 8 до 17 часов в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения.

В частности, отключат регулировщики на перекрестках с улицами Парфенова, Севастопольской и Тульской.

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофоров можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте организации.

ИСТОЧНИК KP.RU