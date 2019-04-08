В центре Тюмени 8 апреля отключат три светофора
Они не будут работать до 17 часов
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Три светофора отключат сегодня на улице Рижской в Тюмени. Они не будут работать с 8 до 17 часов в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения.
В частности, отключат регулировщики на перекрестках с улицами Парфенова, Севастопольской и Тульской.
Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофоров можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте организации.
ИСТОЧНИК KP.RU