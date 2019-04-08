2019-04-08T06:39:01+03:00
Общество

Погода 8 апреля в Тюмени: очень тепло

Воздух прогреется до +10 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 8 апреля в Тюмени: очень теплоПогода 8 апреля в Тюмени: очень теплоФото: Ольга Крыльцова
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Понедельник, 4 апреля, в Тюменской области будет немного облачным и очень теплым. Температура воздуха днем поднимется до +10 +13 градусов. Местами возможен небольшой дождик. Южный ветер 3-5 м/с.

В Тюмени воздух прогреется до +10 градусов, ветер в течение дня сменит направление с южного на юго-западное и будет до 5 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт ст, влажность воздуха 50-70%.

В Тобольске +10 +12 и вечером слабый дождь. В Ялуторовске и Заводоуковске без осадков +11 +13. В Ишиме тоже сухо и до +11.

8 апреля отмечается добрый и веселый праздник – День российской анимации. Сегодня также свой профессиональный праздник отмечают работники военных комиссариатов России.

В народном календаре этот день назван Гавриилом Благовестом. На Гавриила было принято завершать начатые дела и не начинать ничего нового. Считалось, все, что родится в этот день, получится нескладным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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