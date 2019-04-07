Армизонский пекарь за счет господдержки расширит производство

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-07T18:16:00+03:00

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Пекарь из Армизонского района Аршак Манукян благодаря господдержки сможет приобрести новое оборудование. Свой хлебопекарный бизнес он начал с получения займа от Инвестиционного агентства Тюменской области. Купил помещение и две машины для перевозки продукции. Начинал с хлеба и лаваша, теперь выпускает кондитерские изделия – 57 видов продукции.

Ежедневно бизнесмен выпекает около 1 тысячи булок хлеба – ржаного, отрубного, бездрожжевого и классического белого. Особое место в производстве занимает изготовление тортов.

Он подчеркнул, что торты готовят исключительно из натуральных ингредиентов без химических добавок, поэтому и срок хранения у них небольшой. Тюменцы, когда бывают проездом в Армизонском, заезжают за продукцией, уже наслышаны о ней. Теперь для расширения производства нужны новые печки, вакуумный станок и хлеборезка.

- Пока еще платим кредиты, но планируем расширяться. Многого удалось достичь благодаря региональной поддержке, - подчеркнул Аршак Манукян.

Так, например, в скором времени планирует приобрести необходимое теперь оборудование, передает издание Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU