Куда обращаться тюменцам, если улицу затопили талые воды

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-07T17:59:14+03:00

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Проблемы талых вод и образования больших луж на дорогах, во дворах, возле участков в Тюмени получится решать быстрее, если вовремя сообщать о них ответственным службам.

Так, например, жителям областного центра нужно сообщать о подтоплении территории на портале «Тюмень – наш дом». Для удобства тюменцев во всех соцсетях есть группы с аналогичным названием. Именно в разделе «Обсуждения» стоит оставить свою просьбу или вопрос. На все обращения отвечают в течение двух дней, не больше. Здесь помогут решить проблему, а потом обязаны отчитаться о проделанной работе, приложат фотографии с места, подтверждающие, что проблема решена.

Жителям поселков, сел и деревень Тюменского района, если вода затапливает двор многоквартирного дома, обращаться нужно в свою управляющую компанию, потому что это входит в ее зону ответственности. Если речь идет о подтоплении дорог и территорий в частном секторе, необходимо обращаться в администрацию муниципалитета.

Когда представители управляющей компании отказываются принимать заявления или же реакции на просьбы не последовало, то рекомендуется сообщить об этом в администрацию вашего населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU