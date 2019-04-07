В Тюмени будут снимать по документальной драме «Острые камни»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-07T16:24:02+03:00

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Документальная драма тюменского режиссера Нины Корякиной «Острые камни» стала победителем кинематографического конкурса «Гранат». В основе истории – жизнь стойкой тюменки Ирины, о которой автору рассказали осенью 2018 года.

Вдова погибшего на Шпицбергене пилота вертолета Владимира Фролова, которая переживает трагедию, произошедшую 26 октября 2017 года, но не сдается, растит троих сыновей, пишет книги, рисует мультфильмы и картины, сажает деревья, учит других людей преодолевать собственные страхи и жить в новых обстоятельствах.

- Встреча с такими людьми, как Ирина, - подарок для всех замкнувшихся в своем горе, потому что далеко не каждый готов работать с психологами и, как правило, люди отгораживаются от мира. Мы редко видим в жизни настолько сильных людей, способных даже в собственном горе нести людям добро и свет, - пояснила Нина Корякина.

При работе над сценарием к фильму съемочная команда встречалась с друзьями Ирины и Владимира.

- Если этот фильм поможет стать крепче духом хотя бы одному человеку, потерявшему любимых, команда будет считать свою миссию выполненной, - подчеркнула Нина Корякина.

Съемки фильма будут проходить в п. Териберка Мурманской области, на территории заповедника в Свердловской области и в самых живописных местах Тюмени.

Операторы-постановщики Андрей Романов из Кургана и Артем Ершов из Мурманска разрабатывают визуальную стилистику картины, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU