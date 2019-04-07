СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-07T14:22:01+03:00

Жители Викуловского района признаются в любви к родному краю Фото: pixabay.com

Земляки с интересом ждут выхода на сцену коллег, родных, односельчан

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В честь 95-летия со дня образования Викуловского района, 7 апреля, начался фестиваль художественной самодеятельности среди местных трудовых коллективов «Люблю тебя, мой край родной!». Его участниками станут водители, механики, учителя, воспитатели, чиновники.

Это традиционный фестиваль, который проводится только в юбилейные даты. В это раз заявки на участие поступили от 11 коллективов. Как рассказал режиссер Викуловского ДК Наталья Лукьященко, непрофессиональным вокалистам, танцорам культработники помогают ставить номера, подбирают фонограмму и сценические костюмы

Конкурс проходит по трем номинации: «Нам творчество работать и жить помогает», «Творческая находка», «Мастера на все руки». Оценивать выступление самодеятельных артистов будут настоящие профессионалы - певцы – народники, режиссеры из других районов.

Фестиваль трудовых коллективов, как заметила Наталья Лукьященко, собирает большое количество зрителей, которые с интересом ждут выхода на сцену коллег, родных, односельчан.

Всех артистов организаторы фестиваля-конкурса отметят дипломами и подарками, а абсолютный победитель получит переходящий Кубок, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU