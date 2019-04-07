Самые дружные тюменские семьи примут участие в федеральном конкурсе

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-07T13:48:06+03:00

По итогам будет издана почетная книга «Семья года. Россия - 2019»

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В Тюменской области в апреле стартовал всероссийский конкурс «Семья года — 2019». Он проводится уже в четвертый раз. Первый отборочный этап продлится до 21 апреля. Именно до этого дня активным и дружным семьям необходимо направить заявку и конкурсный материал для участия.

Всего предложено пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса и награждение победителей пройдет в конце мая в Тюмени. Пять победивших семей станут участниками программы в Москве, включающей торжественную церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсионную программу.

По итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года. Россия - 2019» с историями обо всех семьях-победителях этого года. К слову, семьи из Тюменской области традиционно становятся победителями на федеральном этапе. Так, 2018 году семья Любенко из Тюмени получила звание «Золотая семья России».

Ранее победителями были семья Жанбуршиновых из Казанского района в номинации «Семья – хранитель традиций» победила, Мочаловы из Тюменского района стали лучшей «Сельской семьей», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU