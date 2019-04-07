Уватский район перенимает белорусский опыт добычи и переработки торфа

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-07T13:21:00+03:00

Пока муниципалитет только открывает для себя эту сферу деятельности

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Добычей и переработкой торфа в Уватском районе намерены заниматься, используя опыт белорусских коллег. Администрация муниципального района подписала соглашение с НИИ «Белгипротопгаз» на «Форуме недропользователей - 2019. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья». Документ предусматривает информационный обмен по вопросам технологий и потенциальных инвесторов.

Пока Уватский район, известный как основной нефтедобывающий район Тюменской области, только открывает для себя эту сферу деятельности. Между тем, в Беларуси в этом вопросе далеко продвинулись и многое уже сделали, отметил глава района Сергей Путмин.

- Мы, конечно, воспользуемся любым опытом, который они нам предложат. А если у них есть еще экономический интерес – то, безусловно, мы рассмотрим любое предложение, - пояснил он, - Мы ищем тех, кто будет добывать и перерабатывать торф в нашем районе.

Как подчеркнул Сергей Путмин, району нужен субъект экономической деятельности – компания или предприниматель, который будет готов начать разработку.

В районе открыто 9 месторождений торфа, передает информационное агентство «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU