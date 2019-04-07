Уватский район перенимает белорусский опыт добычи и переработки торфа
Добычей и переработкой торфа в Уватском районе намерены заниматься, используя опыт белорусских коллег. Администрация муниципального района подписала соглашение с НИИ «Белгипротопгаз» на «Форуме недропользователей - 2019. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья». Документ предусматривает информационный обмен по вопросам технологий и потенциальных инвесторов.
Пока Уватский район, известный как основной нефтедобывающий район Тюменской области, только открывает для себя эту сферу деятельности. Между тем, в Беларуси в этом вопросе далеко продвинулись и многое уже сделали, отметил глава района Сергей Путмин.
- Мы, конечно, воспользуемся любым опытом, который они нам предложат. А если у них есть еще экономический интерес – то, безусловно, мы рассмотрим любое предложение, - пояснил он, - Мы ищем тех, кто будет добывать и перерабатывать торф в нашем районе.
Как подчеркнул Сергей Путмин, району нужен субъект экономической деятельности – компания или предприниматель, который будет готов начать разработку.
В районе открыто 9 месторождений торфа, передает информационное агентство «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU