2019-04-07T10:46:33+03:00
Общество

Глава Тюменской области поздравил геологов с профессиональным праздником

Региональная научная геологическая школа – одна из сильнейших в России
Анна Полякова
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Глава Тюменской области поздравил геологов с профессиональным праздником Фото: admtyumen.ruГлава Тюменской области поздравил геологов с профессиональным праздником Фото: admtyumen.ru
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников и ветеранов геологоразведочной отрасли с профессиональным праздником.

«Именно вам, первопроходцам, разведчикам недр мы обязаны открытием знаковых месторождений нефти и газа в Западной Сибири, благодаря которым был создан крупнейший топливно-энергетический комплекс страны», - говорится в его торжественном обращении к землякам.

Глава региона подчеркнул, что геологи заложили прочный фундамент для успешного развития экономики, социальной сферы и транспортной инфраструктуры всей Тюменской области. Высокий профессионализм, преданность выбранному делу, настойчивость и целеустремлённость геологов позволяют осваивать богатейшие природные ресурсы.

Сегодня тюменская научная геологическая школа – одна из сильнейших в России. Отрасль имеет огромный практический опыт, научный и интеллектуальный потенциал.

Александр Моор выразил уверенность в том, что впереди у тюменских геологов еще много значимых открытий и трудовых свершений. Губернатор пожелал профессионалам крепкого здоровья, благополучия, воплощения в жизнь намеченных планов и замыслов, передает пресс-служба губернатора Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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