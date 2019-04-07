Тюменские химики увеличили производство сырья для месторождений

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-07T11:06:03+03:00

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Выпуск химической продукции, которая используется на месторождениях Югры, тюменское предприятие «Кварт» увеличило за пять лет в десять раз. Как сообщил директор предприятия-юбиляра Владимир Куракин, нефтяная отрасль меняется, меняются и требования к ней. Одна из основных задач - быть на острие научно-технической мысли.

- «Кварт» работает с 1994 года в сфере хранения и изготовления химического сырья для развития нефтяной отрасли. За 25 лет налажены производственные линии по выпуску собственной продукции и растворов ингибиторов коррозии и солеотложений, растворов для глушения скважин и тяжелых растворов высокого качества, - говорит Владимир Куракин.

Предприятие использует как собственные разработки (свидетельство этого - премия правительства РФ в области науки и техники), так и сотрудничает с научно-производственными фирмами.

Продукция «Кварт» отмечена дипломом конкурса «100 лучших товаров России». Ею пользуются крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли, сообщает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU