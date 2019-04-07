Тюменским автомобилистам в апреле не советуют спешить «переобуваться»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-07T10:24:36+03:00

Сменить шины могут те, кто обойдется без автомобиля, если выпадет снег

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Апрельская погода приводит в замешательство тюменских автомобилистов. Когда сменить зимние шины на летние – на этот вопрос ответили сотрудники ГИБДД, мастера шиномонтажа и опытные водители.

В апреле в Тюмени может выпасть огромное количество снега или пройти дождь, а ночью подморозить и на дороге образуется гололед.

- У нас нет штрафных санкций за то, что водитель вовремя не меняет резину, но каждый должен понимать, что летом на шипованной резине также опасно ездить, как и зимой на нешипованной, - пояснила начальник отделения пропаганды УГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Госавтоинспекторы советуют менять шины тогда, когда установится плюсовая температура днем и ночью, дорога прогреется и не будет опасности, что выпадет снег.

Есть водители, которые при выпадении снега в апреле могут обойтись без автомобиля и воспользоваться общественном транспорте - им можно «переобуться» раньше. А если водитель каждый день отвозит в школу или садик детей, то лучше еще поездить на зимней резине.

Первые водители приезжают переобуться еще в марте, а кто-то тянет до июня. Нужно ориентироваться на температуру воздуха, выше +7, и состояние дорог и дворов в вашем районе». А вот очередей бояться не стоит, ведь они бывают только осенью, когда неожиданно выпадает снег, говорят мастера шиномонтажа. Тем более большинство мастерских работает по записи.

Опытные водители начинающим автолюбителям советует не торопиться со сменой шин, если уже сменили резину, и вдруг выпал снег, ведь лучше опоздать на встречу, но остаться целым и невредимым, передает «АиФ».

ИСТОЧНИК KP.RU