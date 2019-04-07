2019-04-07T08:32:27+03:00
Общество

Тюменские врачи советуют избавляться от стресса велопрогулкой

Особенно велосипед хорош для людей с сидячей работой
Анна Полякова
Поделиться:
Тюменские врачи советуют избавляться от стресса велопрогулкойТюменские врачи советуют избавляться от стресса велопрогулкойФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Тюменцев призывают двигаться к здоровью на велосипеде. Врачи призывают горожан пересаживаться на двухколесный транспорт именно сегодня, 7 апреля, когда отмечается Всемирный день здоровья.

Праздник, по мнению медиков, направлен на привлечение внимания каждого жителя планеты к вопросам сохранения здоровья и это отличный повод открыть велосезон. Надо сказать, этот спорт все больше набирает популярность и среди жителей Тюмени. Горожане на себе ощутили, что велопрогулки улучшают самочувствие, заряжают энергией, приносят удовольствие и служат удобным способом передвижения по городу. Еще они избавляют от стресса и увеличивают ощущение счастья, а вечерние - улучшают сон.

Особенно велосипед хорош для людей с сидячей работой. Здесь он настоящий спасатель, потому что укрепляет мышечную систему. Он активизирует и приводит в тонус все группы мышц.

- Частота сердечных сокращений у здорового человека обычно составляет 65-72 удара в минуту. В результате регулярных тренировок она уменьшается на 8-10 сокращений. Сердце начинает работать более рационально, - пояснила врач-методист Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Людмила Трошева.

Такие тренировки значительно улучшают кровообращение и обмен веществ. Благодаря учащенному и более активному дыханию во время велопрогулки увеличивается уровень кислорода в крови, тем самым улучшается процесс метаболизма, вентилируются легкие, выводятся токсины. Улучшается подвижность суставов.

Еще один факт в пользу велосипеда - тот, кто полюбит его, не будет страдать от лишнего жира, или избытка жидкости. Активной езды в течение 1 часа достаточно, чтобы сжечь около 400 ккал, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские школьники стали лучшими финансистами страны
В Тюмени чудом выжила девочка, выпавшая с десятого этажа
Призывники Тюменского района пополнят ряды Президентского полка
Тюменцам предлагают устроить охоту на весну
Погода в Тюмени 7 апреля: солнечно и тепло
Тюменцы с успехом выступили на чемпионате и первенстве России по спортивным танцам
Тюменские ученые придумали, как заводить автомобили в самый лютый мороз
В пригороде Тюмени достраивают долгожданный бульвар
Курс личной эффективности запускают для жителей Тюмени
Тюменская школьница создала умный фонарь
В память о летчике-земляке по Ишимскому району прокатится велопробег
Любителей кикскутера в Тюмени бесплатно учат разным трюкам
Для детей-аутистов Тюмени запускают необычный проект
Известного урбаниста пригласили обсудить в Тюмени проект ивент-парка «Алебашево»
Экодень в Тюмени: горожанам предлагают избавиться от хлама
К студентам Тюмени вновь приедет донор-мобиль
К сезону пикников птицеводы готовят для тюменцев вкусные новинки
Тюменцы могут поддержать землячек на голосовании «Мисс Россия 2019»
Мраморного мяса в Тюменской области станет больше
От укусов клещей уже пострадали несколько жителей Тюмени
В одной из кофеен Тюмени витаминный коктейль нальют за улыбку