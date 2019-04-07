Тюменские врачи советуют избавляться от стресса велопрогулкой

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-07T08:32:27+03:00

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Тюменцев призывают двигаться к здоровью на велосипеде. Врачи призывают горожан пересаживаться на двухколесный транспорт именно сегодня, 7 апреля, когда отмечается Всемирный день здоровья.

Праздник, по мнению медиков, направлен на привлечение внимания каждого жителя планеты к вопросам сохранения здоровья и это отличный повод открыть велосезон. Надо сказать, этот спорт все больше набирает популярность и среди жителей Тюмени. Горожане на себе ощутили, что велопрогулки улучшают самочувствие, заряжают энергией, приносят удовольствие и служат удобным способом передвижения по городу. Еще они избавляют от стресса и увеличивают ощущение счастья, а вечерние - улучшают сон.

Особенно велосипед хорош для людей с сидячей работой. Здесь он настоящий спасатель, потому что укрепляет мышечную систему. Он активизирует и приводит в тонус все группы мышц.

- Частота сердечных сокращений у здорового человека обычно составляет 65-72 удара в минуту. В результате регулярных тренировок она уменьшается на 8-10 сокращений. Сердце начинает работать более рационально, - пояснила врач-методист Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Людмила Трошева.

Такие тренировки значительно улучшают кровообращение и обмен веществ. Благодаря учащенному и более активному дыханию во время велопрогулки увеличивается уровень кислорода в крови, тем самым улучшается процесс метаболизма, вентилируются легкие, выводятся токсины. Улучшается подвижность суставов.

Еще один факт в пользу велосипеда - тот, кто полюбит его, не будет страдать от лишнего жира, или избытка жидкости. Активной езды в течение 1 часа достаточно, чтобы сжечь около 400 ккал, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU