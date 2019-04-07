2019-04-07T07:14:40+03:00
Общество

Призывники Тюменского района пополнят ряды Президентского полка

Срочники в частях занимаются исключительно боевой подготовкой
Анна Полякова
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Призывники Тюменского района пополнят ряды Президентского полка Фото: Кремлевский полкПризывники Тюменского района пополнят ряды Президентского полка Фото: Кремлевский полк
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На армейскую службу из Тюменского района этой весной будет призвано около 120 человек. Об этом сообщил начальник отдела военного комиссариата области по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев. По его словам, двое призывников пополнят ряды Президентского полка.

Напомним, в России, в соответствии с Указом президента страны, призывная кампания стартовала 1 апреля. Тюменские юноши отправятся преимущественно в части Центрального, Западного и Восточного военных округов в различные виды и рода вооруженных сил. Новобранцы будут служить в ВДВ, ВМФ, а также пополнять ряды войск национальной гвардии, военно-воздушных и других в Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев.

Военком подчеркнул, срочники в частях занимаются исключительно боевой подготовкой, все хозяйственные работы выполняются сторонними организациями. Новый распорядок дня в войсках предусматривает время послеобеденного отдыха и дни дополнительного отдыха. В большинстве воинских частей имеются телефоны доверия. Матвеев отметил, что серьёзное внимание уделяется качеству питания, форме одежды военнослужащих, социально-бытовым условиям.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2019. Сама же кампания проходит при тесном взаимодействии с администрацией Тюменского района, учреждениями здравоохранения, образования и органами внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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