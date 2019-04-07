Призывники Тюменского района пополнят ряды Президентского полка
На армейскую службу из Тюменского района этой весной будет призвано около 120 человек. Об этом сообщил начальник отдела военного комиссариата области по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев. По его словам, двое призывников пополнят ряды Президентского полка.
Напомним, в России, в соответствии с Указом президента страны, призывная кампания стартовала 1 апреля. Тюменские юноши отправятся преимущественно в части Центрального, Западного и Восточного военных округов в различные виды и рода вооруженных сил. Новобранцы будут служить в ВДВ, ВМФ, а также пополнять ряды войск национальной гвардии, военно-воздушных и других в Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев.
Военком подчеркнул, срочники в частях занимаются исключительно боевой подготовкой, все хозяйственные работы выполняются сторонними организациями. Новый распорядок дня в войсках предусматривает время послеобеденного отдыха и дни дополнительного отдыха. В большинстве воинских частей имеются телефоны доверия. Матвеев отметил, что серьёзное внимание уделяется качеству питания, форме одежды военнослужащих, социально-бытовым условиям.
Весенний призыв продлится до 15 июля 2019. Сама же кампания проходит при тесном взаимодействии с администрацией Тюменского района, учреждениями здравоохранения, образования и органами внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU