Тюменцам предлагают устроить охоту на весну

СЕГОДНЯ 06:32 2019-04-07T06:32:10+03:00

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Жители Тюмени начали охотиться за весной. В областном центре запустили фотоконкурс «Поймай весну». Шоу от федеральных режиссеров приурочили к региональному фестивалю «Студенческая весна».

Серия масштабных мероприятий начинается с 10 апреля. В преддверии событий организаторы запустили конкурс, суть которого — найти элементы наружной рекламы фестиваля и получить за это призы.

В течение трех недель в разное время в городских автобусах, на остановках, в кафе и корпусах учебных заведений будут появляться афиши Студвесны. Горожанам нужно обнаружить и запечатлеть их.

Параллельно конкурсы идут в двух соцсетях: во Вконтакте и в Instagram. Для участников приготовили призы: брендированные экосумки, свитшоты и билеты на финальное шоу. Итоги подведут 15 апреля.

Во время фестиваля студенты примут участие в кастингах по направлениям «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Мода». В результате жюри выберет лучшие номера, участники которых пройдут арт-лабораторию. Идеи тюменцев пройдут доработку силами федеральных и региональных экспертов. После этого студенты покажут свои номера на шоу-программах.

Состав тюменской делегации, которая представит регион на Российской студенческой весне, объявят на гала-концерте 22 апреля.

Зрителем может стать любой тюменец, сообщает портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU