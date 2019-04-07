СЕГОДНЯ 04:47 2019-04-07T04:47:58+03:00

Погода в Тюмени 7 апреля: солнечно и тепло Фото: Кира Санникова

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В воскресенье, 7 апреля, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, ожидается +14 градусов, будет солнечная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-3 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске +13, ясно, осадки не ожидаются, ветер преимущественно западный 3 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +14 градусов, будет солнечно и без осадков, ветер юго-западный 5 м/с.

В Ишиме воздух прогреется только до + 9 градусов, но будет солнечно, западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Существует народная примета, что сны с 6 на 7 апреля предсказывают будущее, но сбудутся они не скоро. Сновидение, увиденное днем 7 апреля, исполнится через 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU