2019-04-06T19:02:34+03:00
Спорт

Тюменцы с успехом выступили на чемпионате и первенстве России по спортивным танцам

Команды намерены и дальше побеждать на соревнованиях самого высокого ранга
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы с успехом выступили на чемпионате и первенстве России по спортивным танцамТюменцы с успехом выступили на чемпионате и первенстве России по спортивным танцам
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Тюменские команды успешно выступили на чемпионате и первенстве России по спортивным танцам. Соревнования проходили 29 марта на спортивной арене ЦСКА. За победу в европейской программе боролись восемнадцать коллективов, в латиноамериканской программе - двадцать три. Это рекордное количество участников, отмечают организаторы.

На право представлять Россию на Чемпионате мира в европейской программе претендовали пять команд. В итоге в двадцатый раз сильнейшим был признан коллектив формейшн «Вера» из Тюмени.

От Тюмени на Чемпионате России выступили 12 команд. Многие из них через несколько лет смогут достойно представлять город на международном уровне.

- Такие соревнования очень важны для спортсменов, - рассказывает руководитель ТСК "АкадеМия" Андрей Медведев, - ведь именно тут можно получить спортивные разряды, первый взрослый, КМС. Наша команда - "Академия" - выходит второй раз на чемпионат такого высокого уровня. И у нас большие планы на будущее: создать новую постановку, также продолжать участвовать в соревнованиях, занимать призовые места и побеждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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