Тюменские ученые придумали, как заводить автомобили в самый лютый мороз

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-06T18:25:40+03:00

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Тюменские ученые знают, как продлить жизнь автомобильным аккумуляторам и запускать двигатели даже в самые лютые морозы. Ноу-хау сейчас испытывают в лабораторных условиях в рамках проекта Smart2Batt в Тюменском индустриальном университете. Пуско-зарядное устройство позволит замедлить деградацию аккумулятора в суровом климате и поддержать его полный срок службы.

- Устройство состоит из блока стабилизации напряжения, блока ионисторов для гарантированного пуска, а также оптимизированной системы заряда для сохранения ресурса аккумулятора, - пояснил руководитель Центра робототехники СИП Вадим Костин.

Прототип изготовлен в центре робототехники Студенческой инновационной платформы (СИП) в рамках проекта «Тюменская область — Регион транспорта будущего», передает «Вслух.ру». Над изобретением работают четыре студента под руководством четверокурсника курса Кафедры электроэнергетики Владислава Шеломенцева. Проект продвигают как студенческий стартап. Патент будет оформлен на университет. Авторы замысла планируют со временем внедрять разработку в промышленное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU