В пригороде Тюмени достраивают долгожданный бульвар

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-06T17:38:06+03:00

Уже осенью по нему можно будет проехать с комфортом

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Новый бульвар строят в пригороде Тюмени. Работы идут в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова. Проезжую часть, наконец, покроют асфальтом полностью.

Бульвар проходит через весь микрорайон, но благоустроена была только половина. Остальную часть дороги лишь отсыпали щебнем и за несколько лет ожидания она плотно ушла в грунт.

Строительство второй, долгожданной очереди бульвара, началось на днях. До октября предстоит проложить более 2,5 км твердой дороги. Между полосами движения появится газон. Также запланировано устройство кюветов и установка фонарей. Кроме того, будут обустроены подъезды к жилым домам, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU