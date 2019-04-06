Курс личной эффективности запускают для жителей Тюмени

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-06T16:31:11+03:00

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Личной эффективности и надпрофессиональным навыкам будут учить тюменцев в течение апреля. Образовательный курс Soft skills стартует 16 апреля и рассчитан на 4 учебных дня.

Мастер-классы состоятся в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Горожане смогут прокачать свои коммуникативные навыки, научатся в диалоге вызывать интерес собеседника, лаконично излагать свои мысли, самопрезентации, узнают о навыках публичных выступлений, тайм-менеджменте и креативных способах мышления. Будут также обсуждаться способы эффективного достижения поставленных задач и целей

Занятия состоятся 16, 18, 23 и 26 апреля. После каждого мероприятия, участники будут составлять упражнения и план повышения личной эффективности. В начале мая участники смогут войти в состав event-штаба и на практике применить полученные знания. Они будут стажироваться на городских фестивалях, форумах и конкурсах.

— Интенсив дает возможность развить базовые, универсальные навыки, которые помогут быстро адаптироваться в любой сфере деятельности и быть востребованными при любых обстоятельствах, — отметила Ирина Мустыгина, руководитель «Проектного офиса» в мультицентре «Моя территория».

Присоединиться к интенсиву можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU