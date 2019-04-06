2019-04-06T16:31:11+03:00
Общество

Курс личной эффективности запускают для жителей Тюмени

Горожанам предлагают прокачать свои коммуникативные навыки
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Курс личной эффективности запускают для жителей Тюмени. Фото tmn-id.ruКурс личной эффективности запускают для жителей Тюмени. Фото tmn-id.ru
Изменить размер текста:

Личной эффективности и надпрофессиональным навыкам будут учить тюменцев в течение апреля. Образовательный курс Soft skills стартует 16 апреля и рассчитан на 4 учебных дня.

Мастер-классы состоятся в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Горожане смогут прокачать свои коммуникативные навыки, научатся в диалоге вызывать интерес собеседника, лаконично излагать свои мысли, самопрезентации, узнают о навыках публичных выступлений, тайм-менеджменте и креативных способах мышления. Будут также обсуждаться способы эффективного достижения поставленных задач и целей

Занятия состоятся 16, 18, 23 и 26 апреля. После каждого мероприятия, участники будут составлять упражнения и план повышения личной эффективности. В начале мая участники смогут войти в состав event-штаба и на практике применить полученные знания. Они будут стажироваться на городских фестивалях, форумах и конкурсах.

— Интенсив дает возможность развить базовые, универсальные навыки, которые помогут быстро адаптироваться в любой сфере деятельности и быть востребованными при любых обстоятельствах, — отметила Ирина Мустыгина, руководитель «Проектного офиса» в мультицентре «Моя территория».

Присоединиться к интенсиву можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские ученые придумали, как заводить автомобили в самый лютый мороз
В пригороде Тюмени достраивают долгожданный бульвар
Тюменская школьница создала умный фонарь
В память о летчике-земляке по Ишимскому району прокатится велопробег
Любителей кикскутера в Тюмени бесплатно учат разным трюкам
Для детей-аутистов Тюмени запускают необычный проект
Известного урбаниста пригласили обсудить в Тюмени проект ивент-парка «Алебашево»
Экодень в Тюмени: горожанам предлагают избавиться от хлама
К студентам Тюмени вновь приедет донор-мобиль
К сезону пикников птицеводы готовят для тюменцев вкусные новинки
Тюменцы могут поддержать землячек на голосовании «Мисс Россия 2019»
Мраморного мяса в Тюменской области станет больше
От укусов клещей уже пострадали несколько жителей Тюмени
В одной из кофеен Тюмени витаминный коктейль нальют за улыбку