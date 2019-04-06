2019-04-06T15:22:33+03:00
Общество

Тюменская школьница создала умный фонарь

Светильник может регулировать свою работу в зависимости от времени суток
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская школьница создала умный фонарьТюменская школьница создала умный фонарьФото: Ольга Крыльцова
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Умный фонарь создала восьмиклассница школы № 92 Тюмени Марина Мельникова. Он способен самостоятельно регулировать свою работу в различное время суток в зависимости от светового дня.

Девушка занимается в "РобоЛаба92" и приняла участие в региональном конкурсе "Большие вызовы". Она представляла проект в номинации "Умный город" и получила диплом второй степени, сообщает Центр робототехники и АСУ. Наставником школьницы является Кирилл Шабалин.

Всего в конкурсе "Большие вызовы" эксперты оценивали 34 проекта от тюменских школьников. Победители и призеры областного этапа в ближайшее время пройдут отбор в сочинский "Сириус" для дальнейшего развития и защиты своих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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