В память о летчике-земляке по Ишимскому району прокатится велопробег

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-06T14:10:52+03:00

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Велопробег в память об участнике первого отряда космонавтов Валентине Филатьеве пройдет в Ишиме. Летчик-испытатель родился в деревне Малиновка Ишимского района и горожане хотят сохранить память о земляке. 27 апреля активисты велоспорта соберутся в фестивальном парке и все вместе прокатятся 30 км до Малиновки и обратно.

В пробеге примут участие ветераны велоспорта Ишима и актив ветеранов Илимского комсомола. Организаторы будут рады всем, кто захочет к ним присоединиться.

– Первый отряд космонавтов был сформирован в марте 1960 года. Вего состав вошшли 20 человек, в том числе и Филатьев, – рассказал организатор велопробега Влад Десятов.

С марта 1960 по декабрь 1961 года Валентин Филатьев проходил общекосмическую подготовку. После завершения тренировок успешно сдал экзамены и 16 декабря был зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. С 1969 года – Валентин Игнатьевич в звании майора ушел в отставку. В сентябре 1989 года он умер и был похоронен в Орле, передает "Тюменская область сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU