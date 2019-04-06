Любителей кикскутера в Тюмени бесплатно учат разным трюкам

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-06T13:50:44+03:00

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Бесплатный интенсив по кикскутеру проходит в Тюмени в эти выходные. Все желающие могут посетить его в скейтпарке SibSub (ул. Аккумуляторная, 1, стр 1) сегодня и завтра. Занятия проводят москвичи Юрий Акимов и Константин Козлов. Они показывают самые разные приемы вождения самокатов.

- Юра уже приезжал в Тюмень в декабре 2017. Он много знает о культуре кикскутера и хорошо ведёт контесты. На соревнованиях Акимов будет ведущим и лектором интенсива. Костя отвечает за судейство, а также он мастерски выполняет трюки, – рассказывает организатор состязаний Павел Третьяков. - Для участников приготовлены лекции, после которых проходят соревнования и разбор ошибок. Лучшие получат призы.

Интенсив проходит в рамках третьего этапа экстремальных соревнований «Весенний призыв», сообщает "Мой портал". Проект получил поддержку от департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области. Власти понимают, что многим подросткам нужен экстрим и скейтпарк для этого очень подходит.

- Наши ребята становятся наставниками и легко находят общий язык с теми, у кого девиантное поведение. У нас свободная атмосфера, дети к нам приходят и видят не того, кто монотонно читает лекции, учит жизни, а молодежь, которая катается на скейтборде, велосипеде. Понятно, что они хотят научиться делать также. И мы это им даём в полном объеме, – подчеркнул Павел Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU