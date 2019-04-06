Для детей-аутистов Тюмени запускают необычный проект

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-06T12:38:33+03:00

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Центр коррекции аутизма «Новые горизонты» получил грант администрации Тюмени на проект по обучению детей-аутистов самообслуживанию в быту. Пройти его смогут 28 ребят от 2 до 7 лет.

- Мы в первый раз участвовали в конкурсе и очень приятно, что наш проект оценили и поддержали, - отметила учредитель Центра «Новые горизонты» Наталия Ситова. - Уверена, что за 3 месяца одного из двух курсов индивидуальных занятий для каждого участника, мы достигнем определенных результатов и дети станут более самостоятельными!.

Проект предусматривает также обучение родителей и работающих с ними специалистов. Курсы пройдут в формате вебинаров. Так папам и мамам удобнее получать знания. Родителям особых детей сложно выбраться на очное занятие, а вебинар можно смотреть и со смартфона или компьютера в любом удобном месте. Курс лекций прослушают порядка 200 родителей.

Информация о темах занятий и времени проведения будет размещена в группе Центра и на сайте, сообщили в Департаменте социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU