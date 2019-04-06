2019-04-06T10:33:31+03:00
Общество

К студентам Тюмени вновь приедет донор-мобиль

Традиционная акция «Я – донор» пройдет в городе 24 апреля
Маргарита КАЛИНКИНА
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К студентам Тюмени вновь приедет донор-мобильК студентам Тюмени вновь приедет донор-мобильФото: Ольга Крыльцова
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Студенты Тюмени вновь сдадут кровь. Ежегодная акция «Я – донор» состоится 24 апреля. В этот день донор-мобиль остановится у одного из корпусов Тюменского университета и будет принимать кровь у всех желающих.

- Всех доноров ждет денежная компенсация в размере 570 рублей. Также будет работать Instaбудка, где каждый сможет распечатать свои фотографии, - рассказала представитель Лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова. - Кроме того, пройдет конкурс, победителям которого достанутся сувениры с символикой тюменского госуниверситета.

Традиционно студенты и преподаватели активно участвуют в акции. У каждого, вне зависимости от пола и возраста, забирается по 450 мл биоматериала. Участвуют в ней также студенты других вузов. Присоединятся к акции «Я – донор» и волонтеры-медики, которые проведут познавательные лекции для всех желающих.

Тем, кто в первый раз решится поделиться кровью, предстоит сначала сдать анализы на Станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35). Постоянным донорам сдавать анализы необязательно, если с момента последней донации прошло не больше года, передает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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