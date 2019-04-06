К сезону пикников птицеводы готовят для тюменцев вкусные новинки

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-06T09:27:47+03:00

Блюда можно будет готовить на огне и брать для перекусов

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Куриные мини-колбаски для детей и котлеты для бургеров к лету появятся в магазинах Тюменской области. Блюда можно брать для перекусов на пикнике или готовить на огне.

Новую продукцию готовится запустить к теплому сезону птицефабрика «Продо Тюменский бройлер». Направление «гриль» становится наиболее востребованным, отмечает директор предприятия Оксана Величко.

Полуфабрикаты птицефабрики очень востребованы, отмечают в правительстве Тюменской области. В 2018 году более пяти тысяч тонн мяса птицы и колбасных изделий «Тюменского бройлера» были отправлены в другие регионы страны, еще около 400 тонн - в Казахстан.

- Для нас по-прежнему приоритетом остаются поставки по Тюменской области, но рынок восточных стран также представляет интерес. Прежде всего, он связан с распространением нашей халяльной продукции, - добавила Величко.

Она подчеркнула, что при продаже мяса птицы за пределы региона сохраняется паритет между федеральными торговыми сетями и небольшими магазинами. В 2018-ом продажи распределились примерно поровну.

ИСТОЧНИК KP.RU