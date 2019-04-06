К сезону пикников птицеводы готовят для тюменцев вкусные новинки
Куриные мини-колбаски для детей и котлеты для бургеров к лету появятся в магазинах Тюменской области. Блюда можно брать для перекусов на пикнике или готовить на огне.
Новую продукцию готовится запустить к теплому сезону птицефабрика «Продо Тюменский бройлер». Направление «гриль» становится наиболее востребованным, отмечает директор предприятия Оксана Величко.
Полуфабрикаты птицефабрики очень востребованы, отмечают в правительстве Тюменской области. В 2018 году более пяти тысяч тонн мяса птицы и колбасных изделий «Тюменского бройлера» были отправлены в другие регионы страны, еще около 400 тонн - в Казахстан.
- Для нас по-прежнему приоритетом остаются поставки по Тюменской области, но рынок восточных стран также представляет интерес. Прежде всего, он связан с распространением нашей халяльной продукции, - добавила Величко.
Она подчеркнула, что при продаже мяса птицы за пределы региона сохраняется паритет между федеральными торговыми сетями и небольшими магазинами. В 2018-ом продажи распределились примерно поровну.
ИСТОЧНИК KP.RU