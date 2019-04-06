В одной из кофеен Тюмени витаминный коктейль нальют за улыбку

СЕГОДНЯ 06:16 2019-04-06T06:20:14+03:00

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Тюменских бизнесменов научили распознать признаки инсульта. Игроки благотворительного интеллектуального клуба #MassOn стали участниками федеральной акции "Напиток за улыбку".

- Суть акции заключается в том, что вы можете получить один из самых любимых чаев космонавтов, если подойдете к бариста, широко улыбнетесь, четко произнесете свое имя и возьмете чашку двумя руками, - рассказывает организатор акции в Тюмени, директор Коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина. - Если человек не может выполнить эти три, казалось бы, очень простых действия, необходимо срочно вызвать "скорую". Возможно, у него проявляются первые признаки инсульта.

Игроки клуба могли выбрать: чай от Леонова. Космонавт добавлял в чай гвоздику, корицу, сладкий миндаль, кориандр, лепестки розы. Чай Валентины Терешковой. Она пила чёрный чай с ромашкой. Черный чай с лимоном от Юрия Гагарина.

- Я выбрала чай с лимоном, - рассказывает одна из гостей #MassOnClub, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - С ним связана очень интересная легенда: на приеме у королевы Великобритании первый космонавт нарушил придворный этикет и съел лимон из чая. Чтобы избежать неловкости со столь уважаемым гостем, королева сделала тоже самое. Так появился "гагаринский чай" - в обязательную прикуску ломтиком цитруса. Это и мой любимый чай тоже.

Выбор акции не случаен, ведь то, что своевременное "опознание" признаков инсульта спасает жизни - не красивый оборот речи, а доказанный врачами факт. По статистике, инсульт является вторым по частоте «убийцей» людей во всем мире. В современной России среди причин смертности он на втором месте - после инфаркта миокарда. Ежегодно 450 000 человек переносят инсульт, фактически это население большого города. А показатели смертности населения в России в 4 раза выше, чем, к примеру, в США или Канаде в том числе и потому, что людям не успевают вовремя оказать помощь. Именно поэтому информирование населения о первых признаках инсульта так важно.

Акция "Напиток за улыбку" пришла в Тюмень с помощью фонда ОРБИ. А 14 апреля с ней смогут познакомиться тюменские семьи в рамках IV Областного форума "Семья" - кофейня "Шоколадница" уже готовит вкусные витаминные коктейли, которые будет дарить в обмен на три простых действия:

- улыбку

- имя подходящего к стойке человека

- синхронно протянутые к чашке обе руки.

Запомните симптомы инсульта - вы можете спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU