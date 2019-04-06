2019-04-06T04:02:18+03:00
Общество

Погода 6 апреля в Тюмени: солнечно и тепло

Воздух прогреется до +8 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 6 апреля в Тюмени: солнечно и теплоПогода 6 апреля в Тюмени: солнечно и теплоФото: Ольга Крыльцова
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Суббота, 6 апреля в Тюменской области пройдет без осадков. День будет солнечный и очень теплый. Максимальная температура ожидается в пределах +5 +10 градусов. Северо-западный ветер будет всего 2-4 м/с.

В Тюмени столбики термометров поднимутся до +8 градусов, а ветер до 3 м/с. Влажность воздуха составит 64%, атмосферное давление 766 мм рт ст. В Тобольске +4 +5, в Ялуторовске и Заводоуковске до +9, в Ишиме теплее всего, +10.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов МВД России. В народном календаре 6 февраля названо Артемоном дери полоз. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами — это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви.

Вечером начинали готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к вечере. В церквях в этот день было принято освящать семена для посадки.

Были и приметы на погоду, например, если ночь теплая — то весна будет дружная. Если пойдет снег — уродится греча; если ударит мороз — вырастут и просо, и овес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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