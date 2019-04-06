СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-06T08:27:49+03:00

Тюменцы могут поддержать землячек на голосовании «Мисс Россия 2019». Одна из участниц конкурса Елена Пановикова из Тобольска. Фото Елены instagram.com

От региона в конкурсе участвуют три девушки

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На сайте национального конкурса «Мисс Россия 2019» началось голосование за самую красивую девушку. Из 50 участниц десять лидеров голосования попадут в ТОП-20 финального этапа. Об этом сообщает Мегатюмень.ру.

Проголосовать можно на сайте MISSRUSSIA.RU, для этого необходимо быть зарегистрированными в соцсети «ВКонтакте» или Facebook. По условиям конкурса можно отдать свой голос за одну девушку с одного IP-адреса один раз в сутки.

Тюменскую область представят три красавицы - Кристина Баринова из Тюмени, Елена Пановикова из Тобольска и Дарья Верхотурцева из Ноябрьска. Участницы готовятся к конкурсу, ездят на фотосессии, экскурсии по Москве и занимаются в фитнес-залах.

Кристина Баринова удивит жюри сладостями от тюменских кондитеров и необычным образом: она предстанет в боярском костюме сибирской куницы.

Елена Пановикова выступит в соболиных и песцовых мехах. Девушка засветилась в фильме «Тобол», на творческом конкурсе она презентует картину, которую сама нарисовала.

Дарья Верхотурцева, экс-биатлонистка, планирует очаровать судей и зрителей конкурса ненецким костюмом и сувенирами: национальными куклами и вареньем из морошки.

ИСТОЧНИК KP.RU