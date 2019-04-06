2019-04-06T08:27:49+03:00
Общество

Тюменцы могут поддержать землячек на голосовании «Мисс Россия 2019»

От региона в конкурсе участвуют три девушки
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцы могут поддержать землячек на голосовании «Мисс Россия 2019». Одна из участниц конкурса Елена Пановикова из Тобольска. Фото Елены instagram.comТюменцы могут поддержать землячек на голосовании «Мисс Россия 2019». Одна из участниц конкурса Елена Пановикова из Тобольска. Фото Елены instagram.com
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На сайте национального конкурса «Мисс Россия 2019» началось голосование за самую красивую девушку. Из 50 участниц десять лидеров голосования попадут в ТОП-20 финального этапа. Об этом сообщает Мегатюмень.ру.

Проголосовать можно на сайте MISSRUSSIA.RU, для этого необходимо быть зарегистрированными в соцсети «ВКонтакте» или Facebook. По условиям конкурса можно отдать свой голос за одну девушку с одного IP-адреса один раз в сутки.

Тюменскую область представят три красавицы - Кристина Баринова из Тюмени, Елена Пановикова из Тобольска и Дарья Верхотурцева из Ноябрьска. Участницы готовятся к конкурсу, ездят на фотосессии, экскурсии по Москве и занимаются в фитнес-залах.

Кристина Баринова удивит жюри сладостями от тюменских кондитеров и необычным образом: она предстанет в боярском костюме сибирской куницы.

Елена Пановикова выступит в соболиных и песцовых мехах. Девушка засветилась в фильме «Тобол», на творческом конкурсе она презентует картину, которую сама нарисовала.

Дарья Верхотурцева, экс-биатлонистка, планирует очаровать судей и зрителей конкурса ненецким костюмом и сувенирами: национальными куклами и вареньем из морошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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