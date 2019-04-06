Мраморного мяса в Тюменской области станет больше

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-06T07:35:33+03:00

Еще один фермер выводит свое хозяйство на полную мощность

Изменить размер текста: A A

Мраморного мяса в Армизонском районе к осени станет больше. Здесь создали «фермерскую деревню», где один из предпринимателей Сергей Эйхман занимается разведением коров мясной породы.

Муниципальные власти выделили ему 2 гектара земли, провели электричество, сделали дорогу. В скором времени здесь появится вода, пока ее добывают из скважины. Фермер разведением мясного скота занимается с 2012 года. В 2017 году он получил грант и купил 33 телочки породы герефорд. Осенью 2019 года планирует начать реализацию мяса в полной мере.

- Это лучшая мясная порода. Неприхотлива в содержании, быстро набирает вес, обладает спокойным нравом. Мясо получается мраморное, сдаю его заготовителям, – рассказал фермер.

Успешно развивается в районе и шесть мини-ферм по производству молока, сообщает газета "Тюменская область сегодня". Одна из них работает в деревне Южно-Дубровной. Ее создали Алексей и Галина Ударцевы еще в 2009 году. Скот улучшенной породы завезли из Омской области. Теперь у них 38 дойных коров, а всего более 60 голов скота.

– Сдаем молоко всегда хорошего качества, чаще всего - высшего сорта. Приблизительно 300 литров в день. Раньше за сданное молоко получали субсидию, чтобы рассчитаться за кредиты, которые брали при строительстве мини-фермы. Теперь справляемся сами, – отметила Галина Ударцева.

Глава района Евгений Золотухин подчеркивает, что каждому, кто готов работать на земле и к чему-то двигаться, власти намерены помогать.

ИСТОЧНИК KP.RU