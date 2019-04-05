В Тюменской области будут широко отмечать День рождения Конька-Горбунка

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-05T16:15:30+03:00

На праздник будут приглашать туристов со всей России и зарубежья

Изменить размер текста: A A

Сказка «Конек-Горбунок» у российских и зарубежных туристов должна прочно ассоциироваться с Тюменской областью. Такую задачу ставят инициаторы регионального проекта «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Реализацию проекта обсуждалась на форуме «Конек-Горбунок – «Эйфелева башня» Тюменской области». В дискуссии приняли участие представители власти, бизнеса и культуры.

- Произведение знают далеко за пределами страны, однако мало кто слышал, где родился и жил ее автор Петр Ершов, - отметил первый заместитель председателя Тюменской облдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Предлагается также внедрить в международную повестку День рождения Конька-Горбунка. Отмечаться он будет в октябре. Ожидается, что это поможет привлечь в регион семьи со школьниками в период осенних каникул.

- Нужно создать в информационном поле России такую цепочку, чтобы в Тюменскую область ехали за новыми знаниями о Сибири, культуре местных народов, родине Петра Ершова. Это очень важный с точки зрения развития туризма и экономики проект, - подчеркнул Артюхов.

Инфраструктуру проекта планируется развивать одновременно в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, селе Ершово и Тюмени. Таким образом будет создано единое туристическое пространство, а гости смогут сформировать свой маршрут самостоятельно, с учетом собственных интересов и финансовых возможностей.

В реализации проекта готовы участвовать бизнесмены, они уже высказали свои предложениях. Уже есть сувениры, придуманы слоганы: «Добро пожаловать на родину Конька-Горбунка!» и «Тюменская область. Добро пожаловать в сибирскую сказку!». Предлагается разработать квест. Рассматривается идея создать мультфильм «Конек-горбунок» в современной анимации.

По мнению руководителя Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, у проекта есть все шансы стать популярным и востребованным наравне с «Императорским маршрутом».

«Императорский маршрут» был сформирован с ноля за семь месяцев и сейчас он узнаваем не только в нашей стране, но и за рубежом. Перспективы стать региональным, а затем и федеральным проектом, есть и у «Конька-горбунка». Сказка переведена почти на все языки мира, ее знают за рубежом. Поэтому мы готовы по уже отстроенной схеме продвижения подключиться к работе», - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU