Тюменцы увидели фильм «Бегство рогатых викингов» на большом экране

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-05T15:46:24+03:00

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В Тюмени состоялась премьера фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по одноименной книге Владислава Крапивина. Показ фильма прошел в кинотеатре «Киномакс».

Еще за три дня до премьеры билеты на фильм почти все были распроданы. Оставалось чуть более 20 свободных мест. Фильм параллельно шел в трех залах, полностью заполненных зрителями. В начале показа перед зрителями выступил режиссер картины Илья Белостоцкий. Он представил публике съемочную группу, в том числе актеров, в которых сейчас уже сложно узнать детей с экрана.

В центре невероятно доброго кинофильма история пятерых юных друзей, которые рискуют все лето провести в своем дворе из-за банды уличных хулиганов. Но благодаря своим хорошим намерениям и находчивости ребята находят способ проучить шайку и спасти других малышей от посягательства более взрослых, недружелюбно настроенных подростков.

Съемочная группа фильма почти в полном составеФото: Кира Санникова

Несмотря на то, что все дети – не профессиональные актеры, а учащиеся двух школ города, ребята прекрасно справились с своими ролями. Разговоры друзей не кажутся натянутыми, или не естественными. Шутки друзей звучат не плоско, скорее наоборот, наполнены определенной смысловой нагрузкой. В картине также можно увидеть и ряд известных профессиональных актеров Тюмени.

Фильм снимали в июле 2010 года. Затем выход картины на экран затянулся из-за монтажа, так как в фильме присутствует сложная видеографика, а также «ручная» анимация. Вместе с тем, появление на экране видов немного непривычной, еще не такой современной Тюмени, придает определенный колорит.

Следует отметить, что картина уже получила 11 наград различных кинонаград. Фильм демонстрировался на фестивале Schlingel, где он получил приз зрительских симпатий, а на 23-м Самарском международном фестивале «Кино – детям» - диплом первой степени. Теперь по достоинству фильм могут оценить и тюменцы.

Еще до начала фильма зал был полностью заполнен зрителямиФото: Кира Санникова

В планах режиссера дальнейшие продвижение фильма «Бегство рогатых викингов» на различные фестивальные площадки. Илья Белостоцкий также не исключает, что в перспективе картина появится в Интернете. А пока жители Тюмени могут успеть посмотреть картину на большом экране 6 и 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU