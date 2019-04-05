2019-04-05T15:28:30+03:00
Общество

Автоинспекторы в пятый раз поймали пьяным тюменского водителя

У него уже есть уголовный срок за нетрезвое вождение
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автоинспекторы в пятый раз поймали пьяным тюменского водителя. Фото ГИБДД Тюменской областиАвтоинспекторы в пятый раз поймали пьяным тюменского водителя. Фото ГИБДД Тюменской области
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В пятый раз пьяным за рулем задержали в Тюмени 42-летнего водителя. Его сразу арестовали на 10 суток за то, что он не остановился по требованию полицейского. Чуть позже мужчина рассказал, что просто поехал покататься по городу.

За предыдущие четыре поездки тюменец лишен водительских прав на 82 месяца. Общая сумма штрафов составила 90 тысяч рублей. Предпоследний раз автомобилисту запретили садиться за руль в октябре 2018 года. Он был условно лишен свободы на 1 год с испытательным сроком на 2 года. Водить машину ему было нельзя 32 месяца. Тогда же он двое суток провел под арестом за то, что не остановился по требованию инспекторов ДПС. Патрулю пришлось догонять его и останавливать.

В этот раз, 3 апреля, около пяти часов утра водителя снова пришлось преследовать двум экипажам. Мужчина убегал от автоинспекторов по улицам ул.Олимпийской, Широтной и Федюнинского. От прохождения освидетельствования на месте он отказался. В наркологическом диспансере его алкотестер показал 0,70 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь мужчину во второй раз привлекут к уголовной ответственности за управление транспортом в пьяном виде.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на дорогах региона от вождения отстранен 1631 нетрезвый водитель, еще 262 водителя оформлены по ст.264.1 УК РФ за повторное нетрезвое вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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