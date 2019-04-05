2019-04-05T14:47:33+03:00
Экономика

Студенты назвали компанию «МегаФон» лучшей для старта карьеры

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Студенты назвали компанию «МегаФон» лучшей для старта карьерыСтуденты назвали компанию «МегаФон» лучшей для старта карьеры
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Агентство Changellenge опросило свыше 6000 тысяч молодых специалистов и определило их отношение к ведущим работодателям России и мира. В телекоммуникационной сфере самой привлекательной компанией для развития карьеры студенты и выпускники вузов назвали «МегаФон».

Исследование проводилось с декабря 2018 года по февраль 2019 года. В онлайн-опросе приняли участие тысячи студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад в 25 российских вузах, выпускники которых наиболее востребованы работодателями. На основе данных был составлен рейтинг предпочтений молодых специалистов Best Company Award.

Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются компании-гиганты, занимающие лидирующие позиции в стране и мире. В телекоме наиболее востребованным местом для развития своего потенциала студенты посчитали «МегаФон».

«Мы стремимся быть привлекательным работодателем для студентов и выпускников, чтобы вместе с молодыми талантливыми сотрудниками разрабатывать востребованные цифровые продукты. Быть признанным работодателем №1 – большая честь для нас и подтверждение правильно выбранной стратегии цифрового развития. Объединив амбиции молодых специалистов и возможности крупнейшей технологической компании, вместе мы приближаем цифровое будущее», – рассказала Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон».

Оператор активно создаёт кадровый потенциал на региональном уровне. В Екатеринбурге «МегаФон» поддерживает такие молодежные площадки для студентов и выпускников, как BreakPoint и «Хакатон», где начинающие IT-специалисты могут заявить о себе и принять участие в поиске и разработке новых технологических решений. Уже сегодня на HH можно найти предложения и начать стажировку в офисе оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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