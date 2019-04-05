На форуме "Семья" тюменцам расскажут о всех видах социальной поддержки многодетных

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-05T14:44:52+03:00

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О социальной поддержке многодетных семей подробно расскажут на IV Областном форуме "Семья" в Тюмени. Он пройдет в Технопарке 14 апреля, принять в нем участие могут все желающие.

Горожан ждут целыми семьями, программа форума рассчитана на людей всех возрастов. Пока взрослые будут получать полезную информацию, консультироваться со специалистами, дети смогут принять участия в мастер-классах и развивающих играх.

Ожидается, что одной из самых посещаемых площадок у родителей станет секция: "Семья и государство". На ней будут подняты темы:

- Социальная поддержка семей с детьми в 2019 году (Департамент социального развития Тюменской области).

- Материнский (семейный) капитал: возможности использования средств (Начальник отдела социальных выплат Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Пермитина Анна).

- Субсидирование ипотечного кредита при рождении 2-го и 3-го ребенка (Заместитель генерального директора по ипотечному кредитованию АО "АИЖК по Тюменской области", выдача ипотечных займов по Стандартам Дом.рф (АИЖК) Токарева Мария).

- Бесплатное профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком (Департамент труда и занятости населения Тюменской области).

- Секция "Семья и государство" делается нами ежегодно. Практика показывает, что вопросы о льготах, материнском капитале и взаимодействии с органами власти актуальны всегда.- отметила организатор форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Как отметила постоянный модератор этой секции, мама четырех сыновей, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Алена Шнайдмюллер, родители смогут не только получить самую полную информацию, но и задать свои вопросы индивидуально.

Зарегистрироваться на форум и посмотреть программу можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU