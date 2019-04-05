Антимонопольная служба опровергла информацию о завышенных в Тюмени тарифах на вывоз мусор
Сбор данных по всей стране только начался
Антимонопольная служба опровергла информацию о завышенных в Тюмени тарифах на вывоз мусорФото: Ольга Крыльцова
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В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области опровергли информацию о признании ФАС России тарифы на вывоз твердых бытовых отходов существенно завышенными.
- В настоящее время ФАС проводит сбор данных, проверка по вопросам тарифа по всей стране начнется только в середине апреля и продлится до конца мая, - отметил руководитель областного управления ФАС РФ Игорь Веретенников. - Делать какие–то выводы пока рано.
Он также подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся и в других регионах страны. В самой проверке региональное управление задействовано не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU