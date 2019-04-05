2019-04-05T14:30:35+03:00
Общество

Антимонопольная служба опровергла информацию о завышенных в Тюмени тарифах на вывоз мусор

Сбор данных по всей стране только начался
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Антимонопольная служба опровергла информацию о завышенных в Тюмени тарифах на вывоз мусорАнтимонопольная служба опровергла информацию о завышенных в Тюмени тарифах на вывоз мусорФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области опровергли информацию о признании ФАС России тарифы на вывоз твердых бытовых отходов существенно завышенными.

- В настоящее время ФАС проводит сбор данных, проверка по вопросам тарифа по всей стране начнется только в середине апреля и продлится до конца мая, - отметил руководитель областного управления ФАС РФ Игорь Веретенников. - Делать какие–то выводы пока рано.

Он также подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся и в других регионах страны. В самой проверке региональное управление задействовано не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области будут широко отмечать День рождения Конька-Горбунка
Тюменцы увидели фильм «Бегство рогатых викингов» на большом экране
Автоинспекторы в пятый раз поймали пьяным тюменского водителя
Студенты назвали компанию «МегаФон» лучшей для старта карьеры
На форуме "Семья" тюменцам расскажут о всех видах социальной поддержки многодетных
В Тюмени появится необычная аллея
Летающий шифер: тюменцу пришлось раскошелиться за неисправную крышу
На одной из улиц Тюмени дорожного рабочего засыпало грунтом
Социальных предпринимателей Уральского федерального округа приглашают на тюменский «СоциоДрайв-2019»
Эшелон военной техники «Сирийский перелом» остановится на 2 часа в Ишиме
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
На Тюменском отделении СвЖД начинаются ремонты путей
Сотрудницу банка в Тюменской области поймали на хищении денег у вкладчиков
Тюменский ХК «Рубин» в полуфинале плей-офф сравнял серию игр с «Торосом»
Известная тюменская лыжница вошла в состав президентской общественной организации
Тюменская аферистка на три миллиона рублей обманула собственного отца
Управление автодорог Тюменской области оштрафовали на 200 тысяч рублей