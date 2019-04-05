2019-04-05T13:57:15+03:00
Общество

В Тюмени появится необычная аллея

Двадцать деревьев станут символами федеральных телеканалов
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени появится необычная аллеяВ Тюмени появится необычная аллеяФото: Ольга Крыльцова
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Новая аллея появится в Тюмени. Двадцать полутораметровых деревьев туи высадят в Сквере журналистов, который находится в створе улиц Федорова и Лагунова. Растения станут символом двадцатки федеральных телеканалов, которые россияне смогут смотреть бесплатно в цифровом качестве. Туи станут настоящим украшением сквера.

Завтра, 6 апреля, акция «Телеаллея» пройдет в двадцати регионах страны и будет приурочена к отключению аналогового телевещания. Подобные аллеи появятся в Москве, Тюмени, Новгороде, Черкесске, Элисте и других региональных центрах.

В Тюмени деревья в специальных бочках пока будут находиться в музее имени Славцова. Как только погода позволит, их высадят на улицу. Организаторы отмечают, что выбор туи для телеаллеи не случаен: это дерево символизирует прочность, долговечность и неподкупность. Туя всегда зеленая, хорошо переносит зиму и может достичь высоты 12 метров.

Напомним, что 15 апреля в Тюменской области завершит трансляцию аналоговое телевещание. В этот день регион полностью перейдет на цифровое телевидение. Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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