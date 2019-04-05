Летающий шифер: тюменцу пришлось раскошелиться за неисправную крышу

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-05T13:04:44+03:00

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Предпринимателя из Голышмановского района заставили компенсировать ущерб от падения шифера с его магазина на припаркованный автомобиль. Свалившаяся кровля существенно повредила машину, ущерб составил 55 тысяч рублей. Однако бизнесмен не считал себя виноватым и отказывался платить деньги

Пострадавший автомобилист пытался договориться самостоятельно, но не получилось, тогда он обратился в суд и там его иск удовлетворили. Однако и после этого владелец торговой точки не спешил выплачивать назначенную сумму. Приставам пришлось возбудить исполнительное производство. Но и это не помогло.

Только взыскание на зарплату и запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей изменили ситуацию. Предприниматель не смог эксплуатировать машины, после чего сразу перечислил всю сумму материального ущерба, сообщили в пресс-службе Службы судебных приставов Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU